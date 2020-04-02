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Новости
16:02
Управляющего хозяйством из Ивьевского района будут судить за сокрытие падежа скота
Происшествия
15:57
Студотряды высаживают деревья на месте лесного пожара под Гродно
Регионы
15:50
В Пинске ребенок играл со спичками и устроил пожар в квартире
Происшествия
15:47
Кочанова: добросовестный подход к работе с обращениями находит положительный отклик у людей
Общество
15:47
ФОТОФАКТ: В СПК "Прогресс-Вертелишки" приступили к севу сахарной свеклы
Регионы
15:41
Программы олимпийской солидарности продлены до 2021 года
Спорт
15:40
Совет ЕЭК вынесет на межправсовет совместные меры в условиях распространения COVID-19
Экономика
15:40
Беларусь ограничивает поставки скота из трех регионов Бельгии
Экономика
15:39
Суд в Минске приговорил "частного детектива" к 3,5 года колонии
Происшествия
15:39
Совет Республики ратифицировал соглашение с ЕС по визам
Политика
15:33
В Беларуси запускают акцию поддержки стран, наиболее пострадавших от COVID-19
Общество
15:31
Кочанова: законы должны быть эффективными и понятными обществу
Политика
15:31
В Лондоне объявили шорт-лист Букеровской премии
В мире
15:17
На втором энергоблоке БелАЭС началась подача напряжения на собственные нужды
Экономика
15:15
Кочанова: ситуация в мире требует от Беларуси готовности оперативно реагировать на вызовы
Общество
15:14
Международная текстильная выставка пройдет в Минске
Культура
15:10
Кочанова: выборы Президента станут ключевым событием в политической жизни Беларуси в 2020 году
Политика
14:46
Выступление Андрейченко на открытии второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва
Политика
14:35
Две мошенницы под предлогом снятия заговора обворовали пенсионерку из Барановичей
Происшествия
14:32
Сезон фонтанов в Могилеве планируют открыть 1 мая
Регионы
14:32
Ранними зерновыми в Кировском районе засеяно около 70% площадей
Регионы
14:30
НББ с 6 апреля начнет подкреплять банки обновленными банкнотами Br20 и Br50
Экономика
14:26
Профсоюзы передали Витебской областной инфекционной больнице средства защиты и термометры
Регионы
14:22
На сайте МВД можно проверить купленный с рук телефон или фотоаппарат
Технологии
14:18
Белорусские хоккеисты узнали соперников на ЕЮОФ-2021
Спорт
14:14
Могилевский драмтеатр отменяет спектакли и переходит на репетиционный режим
Культура
14:09
Школьник в Барановичском районе нашел боеприпас
Происшествия
14:09
Среди белорусских таможенников нет заболевших коронавирусом - Сенько
Общество
14:02
На белорусской границе ускорят оформление товаров первой необходимости для внутреннего потребления
Общество
13:54
Соцработникам Брестской области помогают более 200 волонтеров БРСМ и Красного Креста
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Экономика
02 апреля 2020, 15:17
На втором энергоблоке БелАЭС началась подача напряжения на собственные нужды
Новости темы
" Строительство АЭС в Беларуси"
Второй шунтирующий реактор БелАЭС включен в работу
Госатомнадзор обсудил с ЕК и ENSREG выполнение нацплана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/na-vtorom-energobloke-belaes-nachalas-podacha-naprjazhenija-na-sobstvennye-nuzhdy-10589/
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