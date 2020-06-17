На втором энергоблоке БелАЭС начат этап пролива систем на открытый реактор

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На втором энергоблоке БелАЭС специалисты начали пролив активных и пассивных систем безопасности на открытый реактор, сообщили БЕЛТА в пресс-службе госкорпорации "Росатом".

Это одна из важнейших, строго регламентированных технологических операций, во время которой для очистки от механических примесей химически обессоленной водой промывается смонтированное оборудование и трубопроводы систем безопасности и систем нормальной эксплуатации, связанные с первым контуром реакторной установки, а также проверяется работоспособность задействованных в этом процессе насосных агрегатов технологических систем безопасности и систем нормальной эксплуатации.

"Начало этапа послемонтажных очисток оборудования и трубопроводов пассивных и активных систем безопасности с проливом на открытый реактор - это старт подготовки к гидравлическим испытаниям и циркуляционной промывке первого контура реакторной установки второго энергоблока, - подчеркнул вице-президент АО ИК "АСЭ", директор проекта по сооружению БелАЭС Виталий Полянин. - Сам факт начала этого процесса означает, что в реакторном отделении степень готовности технологических систем позволяет разворачивать полномасштабные пусконаладочные работы".

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.-0-