На втором энергоблоке БелАЭС завершена сборка реактора для этапа холодно-горячей обкатки

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На энергоблоке №2 БелАЭС завершена сборка реактора для этапа холодно-горячей обкатки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе госкорпорации "Росатом".
"Специалисты завершили сборку реактора второго энергоблока Белорусской АЭС для обеспечения проведения этапа холодно-горячей обкатки, - отметили в пресс-службе. - Процесс сборки включал установку внутрикорпусных элементов, загрузку в реактор имитаторов тепловыделяющих сборок, установку блока защитных труб и верхнего блока - крышки реактора".
В ближайшие дни специалисты приступят к заполнению первого контура реакторной установки энергоблока химически обессоленной водой и после получения соответствующих разрешений начнут основные испытания, предшествующие горячей обкатке реакторной установки энергоблока №2 БелАЭС.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".-0-