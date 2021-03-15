На втором энергоблоке БелАЭС завершена загрузка в реактор имитаторов тепловыделяющих сборок

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На втором энергоблоке Белорусской АЭС завершена загрузка в реактор имитаторов тепловыделяющих сборок. Всего в активную зону реактора их загружено 163, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяя их конструкцию. Они используются вместо штатных ТВС в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время на втором энергоблоке продолжаются работы по сборке реактора для последующей его подготовки к гидравлическим испытаниям и циркуляционной промывке систем первого контура.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.-0-