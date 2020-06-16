16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заводе "Юнисон" стартовало производство автомобилей Changan, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Первым автомобилем, который сошел с конвейера завода "Юнисон", стал компактный кроссовер Changan CS35 PLUS. В будущем компания планирует наладить выпуск и других моделей.

"Запуск производства в Беларуси является еще одним стратегически важным шагом в развитии компании Changan. Завод "Юнисон" обладает необходимым оснащением и опытом производства современных автомобилей. Здесь соблюдаются строгий регламент работ и контроль, что позволяет обеспечить высокое качество сборки наших автомобилей", - отметил заместитель генерального директора Changan International, гендиректор ООО "Чанъань Моторс Рус" Сунь Цзэцзюнь.

"Сотрудничество с новым партнером Changan Automobile Group стратегически важно для обеих компаний, - сказал председатель наблюдательного совета СП ЗАО "Юнисон" Алексей Ваганов. - Сегодня на заводе "Юнисон" запущено производство кроссовера Changan CS35 PLUS. В дальнейшем мы планируем расширять линейку выпускаемых автомобилей этой марки. Наш большой опыт работы с другими крупными автомобильными брендами, а также мощности завода, технологичные цеха сварки и окраски позволяют производить качественные современные авто. Также в планах наладить выпуск электрокаров. Глава государства подписал указ о поддержке развития электротранспорта, который открывает новые возможности рынка".

Белорусско-британское СП ЗАО "Юнисон" было основано в 2000 году на базе предприятия "Форд Юнион". Компания специализируется на производстве легковых автомобилей и переоборудовании транспортных средств специального и коммерческого назначения.-0-