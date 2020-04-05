Набсовет Банка развития утвержден в новом составе

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Годовое общее собрание акционеров ОАО "Банк развития Республики Беларусь" под председательством премьер-министра Сергея Румаса утвердило новый состав наблюдательного совета. Такая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.

Председатель набсовета - Сергей Румас, заместитель председателя - министр финансов Максим Ермолович. Также в состав набсовета вошли министр экономики Александр Червяков, вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Дмитриев, генеральный директор СООО "Хенкель Баутехник" Сергей Новицкий, председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец, директор Исследовательского центра Института приватизации и менеджмента Александр Чубрик и директор в Commerzbank AG Оливер Шуфманн.

Александр Чубрик и Оливер Шуфманн приступают к исполнению обязанностей членов наблюдательного совета после прохождения оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации в установленном Нацбанком порядке.

При набсовете функционируют четыре комитета, возглавляемые независимыми директорами: по аудиту, по рискам, по стратегическому развитию и по бюджету, вознаграждениям и назначениям. Их основная задача - обеспечение качественной подготовки решений набсовета по вопросам, относящимся к их компетенции, путем углубленного изучения и выработки необходимых рекомендаций.-0-