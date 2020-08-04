Начало физпуска первого энергоблока БелАЭС планируется в ближайшие дни

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начало операций по физическому пуску первого энергоблока Белорусской АЭС планируется в ближайшие дни, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович.

"Подготовлены технологические системы и оборудование для начала физического пуска, проведены их испытания, персонал БелАЭС подготовлен и прошел необходимые тренировки для выполнения операций по загрузке топлива", - проинформировала Ольга Козлович.

Физический пуск энергоблока начинается с загрузки ядерного топлива в активную зону реактора. Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с последующим включением главных циркуляционных насосов для разогрева теплоносителя первого контура реакторной установки до проектных параметров.

После этого осуществляется вывод реактора на минимальный контролируемый уровень (начало цепной реакции) с проведением необходимых испытаний и постепенным повышением уровня мощности реакторной установки.

Физпуск является одним из ключевых этапов проекта по вводу энергоблока в эксплуатацию. Главная его задача - подтвердить надежность и безопасность работы энергоблока на проектных параметрах.

"Безусловным приоритетом на всех этапах проекта по строительству БелАЭС была и остается безопасность", - подчеркнула пресс-секретарь.-0-

Разрешительные документы для ввода первого блока БелАЭС будут выдавать поэтапно Эксплуатация блока АЭС разрешается после получения специального разрешения (лицензии). Она выдается после окончания отдельных этапов и до начала работы госкомиссии по приемке объекта в эксплуатацию.