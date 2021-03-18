Начался прием заявок на конкурс инвестпроектов малого бизнеса

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявил об очередном конкурсе инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для оказания господдержки, сообщили БЕЛТА в Министерстве экономики.
Виды государственной финансовой поддержки - заем (предоставление денежных средств на возвратной возмездной основе) и лизинг имущества (предоставление имущества на условиях финансовой аренды).
Малый бизнес сможет рассчитывать на финансовую поддержку при реализации проектов по созданию, развитию, расширению производства товаров (работ, услуг), реализации экспортно ориентированной, импортозамещающей продукции, внедрению новых технологий, а также проектов по производству продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение.
Размер господдержки - до Br232 тыс. в виде займа. Такая же сумма предусмотрена при предоставлении имущества на условиях финансовой аренды (лизинга). Общая сумма финансовой поддержки одному субъекту не может превышать Br290 тыс.
Срок приема заявок - по 31 марта.
Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства экономики.-0-