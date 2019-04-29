Надписи на упаковках товаров в странах ЕАЭС станут заметнее и понятнее

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 28 апреля вступили в силу изменения в технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "Пищевая продукция в части ее маркировки", ранее принятые Советом ЕЭК. Это позволит сделать надписи на товарах более читаемыми, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как отметили в Департаменте технического регулирования и аккредитации ЕЭК, целью принятия изменений в технический регламент является уточнение требований к маркировке пищевой продукции - для доступности прочтения и восприятия информации на потребительских упаковках. Это поможет покупателям делать правильный выбор продуктов.

Так, уточнены критерии понятий "легкочитаемость", "понятность", определены требования к высоте шрифта, которым указываются отдельные сведения при маркировке пищевой продукции, введены требования к размещению на упаковке информации о придуманном названии пищевой продукции. Например, наименование продукта, сведения о его количестве, дате изготовления и сроке годности должны быть нанесены шрифтом высотой не менее 2 мм строчной буквы. Состав, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, а также ряд других параметров указываются шрифтом высотой не менее 0,8 мм строчной буквы.

Легкочитаемыми надписями считаются надписи, сделанные четким и разборчивым шрифтом, с соблюдением контраста между цветом фона и цветом нанесенной на него информации. Словом, такие, для чтения которых не нужны специальные оптические приспособления (за исключением очков или контактных линз).

Критерием "понятности" указана однозначность передачи смысла информации о продукте в форме текста либо текста и изображения.

Придуманное название пищевой продукции (при наличии) должно быть включено в наименование и размещено в непосредственной близости от него.

Уточнены и некоторые другие требования к размещению на упаковке сведений о пищевой продукции.

Коллегия ЕЭК установила переходный период для внедрения новых требований - в течение 24 месяцев допускаются производство и выпуск продуктов в соответствии с обязательными требованиями к маркировке, ранее установленными техрегламентом "Пищевая продукция в части ее маркировки".-0-