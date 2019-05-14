"Нафтан" начал претензионную работу за недопоставки нефти в апреле

14 мая, Новополоцк /Ольга Богачева - БЕЛТА/. ОАО "Нафтан" начало претензионную работу в отношении российских поставщиков нефти, не выполнивших своих обязательств за апрель. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора по производству акционерного общества Сергей Алтухов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Юридическая служба предприятия организовала работу по выставлению штрафных санкций в отношении российских поставщиков за недопоставку качественной нефти за апрель", - сказал Сергей Алтухов. Он подчеркнул, что основные издержки, связанные с понижением производительности общества, сейчас подсчитываются. По итогам этого процесса будет сформирован общий пакет, продолжится претензионная работа.

Сергей Алтухов напомнил, что в конце апреля в результате нюансов, связанных с поставками некачественной нефти, "Нафтан" был вынужден снизить объем переработки до 50%. В этом же режиме предприятие работает сейчас, перерабатывая сырье, поступающее по трубопроводу Сургут - Полоцк. "Нефть должного качества, что позволяет использовать ее без опасений за сохранность работоспособности оборудования. Вместе с тем из-за сложившейся ситуации некоторые установки "Нафтана" переведены на циркуляцию или в режим, который требуется исходя из загрузки", - добавил заместитель гендиректора.

По его словам, в настоящее время новополоцкий НПЗ беспокоит прежде всего неопределенность. "Чем быстрее разрешится вопрос по снабжению сырьем в плановых цифрах, тем скорее "Нафтан" выйдет на заданный режим, что позволит выровнять его экономику, урегулировать ситуацию с обеспечением смежных нефтехимических предприятий концерна "Белнефтехим", которые завязаны на поставку нашего сырья и также вынуждены скорректировать свои производственные планы, разрешить проблемы по выполнению контрактных обязательств с покупателями продукции. Сейчас мы реструктуризировали свои обязательства по запланированным объемам поставок", - отметил Сергей Алтухов.-0-