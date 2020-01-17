17 января, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Нафтан" намерен в мае приступить к пуско-наладочным работам на комплексе замедленного коксования. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор предприятия Александр Демидов, передает корреспондент БЕЛТА.

Строительно-монтажные работы на установке нужно завершить в мае, в августе на предприятии должны получить первую продукцию. "Сроки обозначены, они корректироваться не будут. Мы вступили в завершающую стадию. Она очень напряженная. Сейчас необходимо совместно с подрядчиком сделать рывок, чтобы за несколько месяцев завершить строймонтажные работы и в мае приступить к пуско-наладочным", - сказал Александр Демидов.

"Здесь за короткий промежуток времени нужно сконцентрировать необходимое количество рабочей силы", - добавил он, отметив, что этот и другие возникающие при реализации проекта вопросы должны решаться в рабочем порядке.

Параллельно на "Нафтане" занимаются другими направлениями модернизации. Так, в стадии пуско-наладочных работ находится установка по производству элементарной серы.

Александр Демидов рассказал также о первых шагах по реализации стратегии "Нафтана". Упор в ней сделан на нефтехимический профиль. Первоочередное внимание будет уделено заводу "Полимир". "Стоит очень много задач по обновлению основных фондов и т.д. Работа идет", - отметил гендиректор.

Как сообщалось, реализация проекта по строительству комплекса замедленного коксования позволит увеличить глубину переработки нефтяного сырья с 72% до 90%, выход светлых нефтепродуктов - с 53-55% до 65% и получить новый продукт (нефтяной кокс). Этот продукт используется в качестве топлива в цементной промышленности, а также в энергетике. В смеси с низкосернистым коксом его можно будет применять в металлургии.

Нафтан" - крупный нефтехимический комплекс, который выпускает различные виды топлива, масла, битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии.-0-

Кочанова: строительство комплекса замедленного коксования на "Нафтане" должно быть завершено в срок Об этом заявила председатель Совета Республики, глава наблюдательного совета предприятия Наталья Кочанова на совещании по вопросам модернизации "Нафтана".