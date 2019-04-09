На предприятии. Фото из архива

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Нафтан" работает над дизельным топливом с улучшенными характеристиками, сообщил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам предприятия Сергей Хомич сегодня на конференции "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Выпуск подобного рода дизельного топлива имеет ряд преимуществ для производителей автомобилей, а также потребителей. В настоящий момент мы проводим стендовые испытания и в ближайшее время предоставим нашим покупателям преимущества топлива", - сказал Сергей Хомич. В том числе прогнозируется соответствие более жестким экологическим нормам.

Производство дизтоплива с улучшенными характеристиками возможно благодаря проведению модернизации на "Нафтане". Доля дизельного топлива в общем объеме выпускаемой продукции составляет 44%.

ОАО "Нафтан" - крупный нефтехимический комплекс, который выпускает различные виды топлива, масла смазочные и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии. Является единственным в Беларуси производителем реактивного топлива.-0-