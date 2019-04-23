"Нафтан" резко снизил переработку нефти

23 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. ОАО "Нафтан" пошло на резкое вынужденное уменьшение переработки нефти, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Для недопущения выхода из строя оборудования из-за коррозии и для предотвращения снижения активности катализаторов, используемых в процессах переработки нефти, новополоцкий НПЗ вынужден был пойти на резкое снижение переработки нефтяного сырья. "В субботу, 20 апреля, на предприятии приступили к понижению загрузки первичных установок по переработке нефти, в воскресенье, 21 апреля, мощности пришлось понизить еще на 10%. В настоящее время загрузка ОАО "Нафтан" по нефтяному сырью составляет менее 55% от уровня первого квартала 2019 года. Полностью прекращена переработка на установке АТ-8, введенной в эксплуатацию в 2017 году", - проинформировали на предприятии.

Причиной такой ситуации стало выявление повышенного содержания органических хлоридов в экспортной смеси Urals, поступающей по магистральному нефтепроводу из России. Содержание хлоридов в сырье, которое транспортируется по системе магистральных трубопроводов системы "Транснефти", в десятки раз превысило нормы ГОСТ.

Российская "Транснефть" признала наличие проблем и обещает решить их в течение нескольких ближайших дней. Встреча российских и белорусских специалистов для обсуждения путей выхода из сложившейся ситуации состоится сегодня, добавили в ОАО "Нафтан".-0-