"Нафтан" считает убытки от грязной нефти и готовится отстаивать свои интересы по компенсации

9 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. На ОАО "Нафтан" продолжают подсчитывать убытки от поставки в Беларусь некондиционной российской нефти и готовятся отстаивать на переговорах с Россией свои интересы в части компенсации. Об этом сегодня сообщил генеральный директор предприятия Александр Демидов в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

Президент Беларуси, посещая 7 июня "Нафтан" ориентировал руководство отечественных нефтеперерабатывающих предприятий на то, чтобы исключительно в деловом ключе решать вопросы по компенсации. Отвечая на вопрос о выполнении этого поручения Александр Демидов подчеркнул всегдашнюю готовность отстаивать интересы страны и предприятия. На "Нафтан" загрязненная российская нефть не попала, однако, на предприятии были вынуждены снизить объемы переработки нефти. "Недополучили прибыль. С этими цифрами мы еще разбираемся", - сказал гендиректор.

Президент поставил задачу разработать стратегию ОАО "Нафтан" до конца года. Сейчас на предприятии рассматривают несколько вариантов, склоняясь к нефтехимическому.

По итогам прошлого года глубина переработки нефтяного сырья на "Нафтане" составила в среднем 71%. Модернизация, в частности, строительство комплекса замедленного коксования нефтяных остатков позволит увеличить ее до 93%. Срок окупаемости составит 5-6 лет в зависимости от конъюнктуры рынка.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. 23 мая была окончательно согласована белорусско-российская дорожная карта по вытеснению с территории Беларуси некачественной российской нефти. -0-