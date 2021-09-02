Наибольший рост промпроизводства в ЕАЭС в январе-июле зафиксирован в Беларуси

2 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Наибольший рост промышленного производства среди стран Евразийского экономического союза в январе-июле текущего года зафиксирован в Беларуси. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В январе-июле 2021 года объем промышленного производства ЕАЭС составил 104,4% к аналогичному периоду 2020 года, - сказала Ия Малкина. - Промпроизводство увеличилось в Беларуси на 9,3%, России - на 4,4%, Казахстане - на 2,5%, Армении - на 2,1%, в Кыргызстане снизилось на 10,3%".

Производство сельскохозяйственной продукции за этот период увеличилось в Казахстане - на 2,4%, снижение отмечено в Кыргызстане - на 3,4% и незначительно в Беларуси - на 0,2%. "В январе - июле 2021 года прирост объема производства молока отмечен в Казахстане - на 3,3%, Кыргызстане - на 2,0%, Беларуси - на 1,0%, - отметила представитель ЕЭК. - Производство скота и птицы увеличилось в Казахстане - на 5,4% и в Кыргызстане - на 1,6%. Наиболее существенное снижение производства яиц наблюдалось в Казахстане - на 10,8%".-0-