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22 июля 2020, 11:43

НАИП будет сотрудничать с депутатами для привлечения инвестиций в Беларусь

Фото из архива
Фото из архива

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство инвестиций и приватизации и Постоянная комиссия по международным делам Палаты представителей подписали план взаимодействия по вопросам привлечения иностранных инвестиций в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили директор НАИП Дмитрий Красовский и председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. "У нас возникла мысль, что мы должны объединить свои усилия со специализированным агентством. НАИП поможет нашим депутатам с экспертной точки зрения: как привлекаются инвестиции, сколько этапов, какие существуют сложности, которые нужно обязательно предусмотреть. Мы создаем своего рода сплав политического влияния с экспертизой от профессионалов и формируем команду, которая будет помогать инвесторам находить общий язык с местной властью для решения всех вопросов по реализации проектов: начиная от выделения земли, заканчивая поиском трудовых ресурсов. Это первый шаг, такого не делалось раньше, но мы хотим попробовать", - сказал Андрей Савиных.

Он подчеркнул, что депутаты могут сразу вынести информацию о процессе реализации инвестиционных проектов на уровень различных органов власти, чтобы можно было устранить недопонимания и сложности. "План предусматривает подготовку алгоритма и рекомендаций по взаимодействию между депутатами и региональными экспертами НАИП. Также в планах селекция проектов, которые могли бы быть представлены на рассмотрение через депутатский корпус. Кроме того, будут проводиться обучающие мероприятия в каждой области с участием депутатов", - поделился планами председатель Постоянной комиссии.

В Палате представителей созданы 72 группы по взаимодействию с парламентами иностранных государств. "Мы хотим включить инвестиционную проблематику в сферу обсуждения и взаимодействия по линии этих парламентских групп, так как парламентарии весьма активно работают с деловыми кругами своих стран. Рекомендация парламентариев других стран будет выступать дополнительной гарантией для зарубежных предпринимателей, что проект будет выполнен в соответствии со всеми договоренностями", - отметил Андрей Савиных.

На вопрос, планируется ли провести парламентские слушания по инвестиционным вопросам, он ответил: "Нам хотелось бы провести эти слушания, когда будет наработан определенный практический опыт реализации данного плана. Тогда мы сможем понять, в каком направлении нам нужно двигаться, какую нишу занимать в этой работе".-0-

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