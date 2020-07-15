НАИП и ЮНКТАД организуют 31 июля инвестиционную конференцию "От восстановления к устойчивому росту"

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси при поддержке Конференции ООН по торговле и развитию организуют 31 июля инвестиционную онлайн-конференцию "От восстановления к устойчивому росту", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

"Проблемы мировой экономики, которые принято связывать с пандемией, на наш взгляд, имеют более глубокие корни. Эти тенденции наметились гораздо раньше, например, регионализация глобальных цепочек, смена технологических укладов. Нам кажется важным в данный момент переосмыслить место страны на мировом рынке инвестиций, понять новые возможности, которые открываются для Беларуси в области привлечения капитала", - прокомментировал журналистам директор НАИП Дмитрий Красовский.

К участию в международной конференции пригласили экспертов, потенциальных и действующих инвесторов, бизнес. Представители государства, руководители успешных компаний, международные эксперты и профессионалы в сфере инвестиций обсудят инвестиционные тенденции и возможности для бизнеса в Беларуси.

Регистрация доступна на сайте https://conference.investinbelarus.by/.-0-