НАИП и Республиканская конфедерация предпринимательства договорились сотрудничать по инвестпроектам

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрий Красовский и председатель союза юридических лиц "Республиканская конфедерация предпринимательства" Андрей Копыток подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в НАИП.
"Цель соглашения - взаимное содействие в проведении мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов на территории Беларуси, а также повышение инвестиционной привлекательности страны", - рассказали в агентстве.
Национальное агентство инвестиций и приватизации - государственная организация по привлечению прямых иностранных инвестиций в Беларусь. Работа агентства направлена на улучшение инвестиционного имиджа страны за рубежом, содействие иностранному бизнесу в реализации инвестпроектов в Беларуси.-0-