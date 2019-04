НАИП подписало меморандум о сотрудничестве с Объединенной торговой палатой Швейцария-СНГ

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальные агентство инвестиций и приватизации подписало меморандум о сотрудничестве с Объединенной торговой палатой Швейцария-СНГ (JCC). Подписание состоялось во время белорусско-швейцарского бизнес-форума Doing Business in Belarus: Opportunities for Swiss companies в Женеве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минэкономики.

Меморандум призван содействовать развитию сотрудничества в сфере инвестиций, инноваций и формирования благоприятного инвестиционного климата и повышения инвестиционной привлекательности.

В белорусско-швейцарском форуме приняли участие около 50 швейцарских производственных компаний, инвестиционные фонды и банки. Цели мероприятия: формирование имиджа Беларуси как надежного партнера и комфортной стартовой площадки для продвижения товаров и услуг производителей стран ЕС на Восток, привлечение западных инвестиций в создание новых производственных мощностей в Беларуси, улучшение транспортной и логистической инфраструктуры страны.-0-