НАИП предлагает инвесторам 11 проектов по эксплуатации водных ресурсов Беларуси

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство инвестиций и приватизации предлагает инвесторам 11 проектов по эксплуатации белорусских водных ресурсов, сообщил заместитель директора - исполняющий обязанности директора НАИП Денис Мелешкин во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"С начала года на нашем сайте размещена интерактивная дорожная карта для потенциальных инвесторов. Она заполняется информацией о проектах, для которых планируется привлекать в первую очередь иностранные инвестиции. Сведения предоставляются нам региональными властями. Наше агентство функционирует по принципу проектного офиса: мы погружаемся в определенные направления и занимаемся их продвижением. В дорожной карте - 11 проектов, связанных с эксплуатацией водных ресурсов", - сказал Денис Мелешкин.

Общая сумма необходимых инвестиций - $15 млн. По количеству таких проектов лидирует Могилевская область, за ней следуют Витебская, Гомельская и Гродненская. "К сожалению, пока нельзя сказать, что на подобные проекты высокий спрос. Но вода - действительно ценный ресурс, поэтому я бы категорично не утверждал, что бизнес не интересует его освоение. Каких-то специальных режимов для проектов по эксплуатации водных ресурсов не предусмотрено, но в целом инвестиционный климат в Беларуси благоприятный", - отметил представитель НАИП. При этом он добавил, что стоит посмотреть, какая поддержка необходима иностранным и белорусским инвесторам в производстве безалкогольных напитков при существующем инвестиционном климате.

До конца года Национальное агентство инвестиций и приватизации сформирует список выездных мероприятий, чтобы продвигать инвестиционные предложения. В частности, планируется форум в Дубае (ОАЭ). В планах также выезды в белорусские регионы.-0-

Все материалы круглого стола здесь