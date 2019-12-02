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Экономика
02 декабря 2019, 15:01

НАИП представило потенциал Беларуси на Going Global в Лондоне

Фото investinbelarus.by
Фото investinbelarus.by

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство инвестиций и приватизации презентовало потенциал Беларуси на ведущей европейской выставке для международных корпораций и агентств по привлечению инвестиций Going Global Live 2019, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт НАИП.

На стенде агентства были представлены условия ведения бизнеса в Беларуси, в том числе преференциальные режимы, а также наиболее перспективные инвестиционные предложения в промышленности, сельском хозяйстве, туризме. Интерес к стране выразили международные компании, сотрудничающие с глобальными корпорациями, а также бизнесмены из Великобритании, Ирландии, Польши и других европейских стран.

Во время выставки НАИП также презентовало инвестиционный климат и рассказало про успешные истории сотрудничества с международными компаниями, главные преимущества страны и возможности для инвестирования.

Кроме того, НАИП провело встречу с британской компанией Kutanios Ltd, которая заинтересована в реализации инвестиционного проекта по производству инновационных косметических средств в индустриальном парке "Великий камень". НАИП продолжит сотрудничать с компанией и окажет необходимое содействие.-0-

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