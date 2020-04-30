НАИП прорабатывает инвестпроекты по цифровизации сельского хозяйства

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство инвестиций и приватизации прорабатывает проекты по цифровизации сельского хозяйства, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"На фоне быстрого развития сектора IT и с учетом значительного потенциала сельскохозяйственной отрасли Беларуси НАИП ведет поиск инвесторов, заинтересованных в реализации проектов по разработке и внедрению на предприятиях агропромышленного комплекса современных цифровых технологий и инновационных решений", - отметили в учреждении.

Агентство подготовило и направило потенциальным инвесторам материалы о возможностях и перспективах осуществления в Беларуси проектов по таким направлениям, как разработка систем картирования урожайности, специализированных информплатформ и приложений, внедрение телеметрических, геоинформационных и беспилотных технологий, производство современных роботизированных устройств.

Сейчас НАИП с участием представителей госорганов и организаций взаимодействует с зарубежными компаниями из Швейцарии, Франции, Израиля, России, которые проявили заинтересованность в таких проектах. Кроме того, некоторые белорусские фермерские хозяйства подтвердили готовность стать экспериментальными площадками.

На сегодня в информационной базе НАИП на интерактивном портале "Дорожная карта инвестора" можно найти сведения о более чем 150 инвестиционных проектах и идеях по выращиванию овощей, ягод и грибов, разведению овец, крупного скота, птицы, различных пород рыб, а также последующему выпуску готовой продукции.

"Агентство готово обеспечить дистанционное взаимодействие, в том числе в формате видеоконференций и индивидуальных онлайн-консультаций, потенциальных инвесторов с госорганами и белорусскими организациями на всех этапах реализации инвестиционного проекта", - подчеркнули в НАИП.-0-