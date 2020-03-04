НАИП вступило во Всемирную ассоциацию агентств по привлечению инвестиций

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное агентство инвестиций и приватизации стало членом Всемирной ассоциации агентств по привлечению инвестиций (WAIPA), сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Вступление в WAIPA позволит агентству повысить статус доверия среди иностранного бизнеса, улучшит инвестиционный климат страны, а также откроет доступ к публикациям и исследованиям ассоциации, которыми можно руководствоваться в процессе привлечения иностранных инвесторов", - отметили в НАИП.

WAIPA была создана в 1995 году под эгидой ЮНКТАД для налаживания контактов и развития сотрудничества, обмена опытом и информацией в сфере привлечения прямых иностранных инвестиций между инвестиционными агентствами. Сегодня WAIPA объединяет 177 инвестиционных агентств из 130 стран. Штаб-квартиры ассоциации расположены в Женеве и Стамбуле.-0-