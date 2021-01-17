Наливайко рассказал о налоговой нагрузке, поступлениях в бюджет и транспортном налоге

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. О налоговой нагрузке, поступлениях в бюджет и транспортном налоге в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, сообщает БЕЛТА.

Работа белорусской экономики в прошлом году, когда некоторые предприятия сталкивались с трудностями из-за пандемии, существенно не сказалась на налоговых поступлениях в казну. "Если говорить о сумме поступлений, они превысили Br27 млрд (по оперативным данным). Традиционно более 70% бюджета формируется от поступлений налоговой службы, - сказал Сергей Наливайко. - Если сравнивать с 2019 годом, цифры не изменились, хотя были своего рода деструктивные призывы о неуплате налогов. Второе полугодие 2020 года показало, что поступления на 13% превышают поступления первого полугодия. Здесь, конечно, хотелось бы поблагодарить наших законопослушных, ответственных налогоплательщиков за их гражданскую позицию, социальную ответственность".

По итогам 2020 года количество субъектов хозяйствования выросло на 12 тыс. "На мой взгляд, здесь есть лепта в том числе и налоговой службы с точки зрения упрощения администрирования, создания комфортных условий ведения бизнеса", - добавил министр.

Говоря о транспортном налоге, он подчеркнул, что если кто-то уплатил госпошлину в прошлом году, то уплата возникнет с того момента, когда истечет уплаченная сумма. "Все будет зачитываться и никаких двойных уплат однозначно не будет. Исчисления для физических лиц транспортного налога будет производить налоговая инспекция. Это, на мой взгляд, можно провести параллельно с имущественными платежами. Как граждане получают извещения на уплату налога на недвижимость, на землю, примерно в таком же ключе будет выстроена и эта работа", - пояснил Сергей Наливайко.

По его словам, сегодня ведется активное взаимодействие с Министерством внутренних дел по актуализации базы регистрации автотранспортных средств, а также по формированию инструкции об упрощенном снятии транспортных средств с учета.

Министр заверил, что налоговая нагрузка в 2021 году не изменится. "Те точечные льготы, которые отменены, они никак не влияют на общую налоговую нагрузку, потому что количество субъектов хозяйствования, количество лиц, которых касаются эти изменения мизерное на общем фоне, - сказал он. - Позиция нашего ведомства - это минимизация льгот не с сточки зрения увеличения поступления в бюджет, а выравнивания конкуренции, социальной справедливости. На мой взгляд, те точечные решения, которые были приняты, например, для субъектов электросвязи - увеличение налога на прибыль или увеличение подоходного налога для физлиц, работающих у резидентов ПВТ, "Великого камня", до уровня как платят все граждане - это как раз и выравнивает условия конкуренции и социальной справедливости. Вообще, если в идеале говорить, конечно, хотелось бы, чтобы льгот практически не было, за исключением социальных, и за счет этого, чтобы общие ставки налогообложения снижались".-0-