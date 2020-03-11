11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые декларации по подоходному налогу за 2019 год уже подала примерно треть физлиц, которым необходимо это сделать. Дедлайн для подачи в 2020 году - 31 марта, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько, передает корреспондент БЕЛТА.

"По последней информации, в этом году уже подано 11 783 декларации. Причем 63% из них - в электронном виде. Но пока подана примерно треть, так что эта доля уменьшится", - отметил Михаил Рассолько.

По его словам, популярность онлайн-подачи растет - в 2019 году было 23% электронных деклараций (8 080). Чтобы подать декларацию онлайн, нужно обратиться в налоговую за логином и паролем для входа в личный кабинет. "Это бесплатная услуга, для ее получения просто нужно обратиться в налоговую с паспортом или видом на жительство", - пояснил Михаил Рассолько.

В 2019 году было подано 34 589 деклараций, что на 6% больше, чем в 2018-м. Традиционно по количеству деклараций лидировали Минск (более 12,6 тыс., или 36,6%), Гомельская и Минская области.

Представитель МНС напомнил, что декларация подается в любой налоговый орган независимо от места жительства.

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