Налоговые органы снизили количество выездных проверок почти в 8 раз

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые органы снизили с 2016 года количество выездных проверок почти в 8 раз, сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко на заседании коллегии МНС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Значительно снижено количество всех видов выездных проверок - практически в восемь раз. Более 50 тыс. проверок было в 2016 году, чуть более 6 тыс. - в 2020-м", - сказал Сергей Наливайко.

По его словам, это стало возможным благодаря тому, что доминирующей формой стал камеральный контроль. Он позволяет выявлять нарушения плательщиков на основании анализа баз данных. Плательщик получает уведомление и может добровольно уточнить свои налоговые обязательства, самостоятельно доплатить налоги в бюджет без привлечения к административной ответственности.

Министр пояснил, что сегодня контрольно-аналитические мероприятия сфокусированы на субъектах теневой экономики. При этом в поле зрения в первую очередь попадают факты преднамеренного уклонения от уплаты налогов.

В 2020 году подразделения контрольной работы выявили 145 случаев использования схем уклонения от уплаты налогов. По результатам этой работы доначислено налогов и пеней на сумму Br25 млн и предотвращен незаконный возврат НДС из бюджета в сумме Br6,5 млн.-0-