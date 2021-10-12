Налоговые органы в I полугодии предъявили к уплате более Br2,5 млн подоходного налога

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По результатам первого полугодия 2021 года налоговыми органами проведено 479 проверок, по результатам которых только подоходного налога предъявлено к уплате на общую сумму свыше Br2,5 млн, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

"Выявление и пресечение нарушений, связанных с выплатой заработной платы в конвертах, уже не первый год является одним из направлений, отрабатываемых налоговыми органами. Сегодня государственный контроль, осуществляемый налоговой службой, сконцентрирован на плательщиках, умышленно нарушающих законодательство и использующих схемы уклонения от уплаты налогов, и заключается в противодействии теневой экономике", - сказали в министерстве.

Так, инспекцией МНС по Калинковичскому району в ходе проведения выборочной проверки ООО "Т" установлены факты минимизации налоговых обязательств, а также получение личного дохода учредителями без уплаты подоходного налога с физических лиц.

Установлено, что ООО "Т" сдавало в аренду принадлежащее ему недвижимое имущество через взаимозависимых ИП, являющихся учредителями и руководителями общества, которые в последующем обналичивали денежные средства, полученные от сдачи имущества в аренду.

По результатам проверки произведена корректировка выручки общества от реализации с последующим доначислением налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Сумма налогов, предъявленная к уплате, составила Br727,1 тыс.

Кроме того, денежные средства, снятые в качестве личного дохода индивидуальными предпринимателями, признаны иными доходами физлиц, подлежащими налогообложению подоходным налогом у налогового агента. Организации предъявлен к уплате в бюджет подоходный налог в сумме Br272,2 тыс.-0-