Налоговые органы в I полугодии уменьшили число проверок в 2,5 раза

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые органы в первом полугодии уменьшили число проверок на 61,1%, сообщили БЕЛТА в главном управлении развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам.

За I полугодие проведено 6730 проверок плательщиков (без учета находящихся в процессе ликвидации), в том числе 1561 проверку субъектов хозяйствования и 5169 - физлиц. Количество проверок по сравнению с первым полугодием 2018 года уменьшилось на 61,1%, в том числе субъектов хозяйствования - на 80,3% (на 6370), физлиц - на 44,7% (на 4186).

Количество выборочных проверок действующих субъектов хозяйствования сократилось по сравнению с первым полугодием 2018-го на 14,4% и составило 202 проверки, внеплановых - на 32,9% и составило 202 проверки, внеплановых тематических оперативных проверок проведено 120 (меньше на 69,5%).

По результатам проверок предъявлено к уплате Br81 млн, что в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года составило 137,2%.

Во время проверок предотвращен необоснованный зачет (возврат) НДС, который позволил оставить в распоряжении бюджета Br19,1 млн (с учетом проверок плательщиков, находящихся в процессе ликвидации), что в сопоставимых ценах в 2,8 раза превышает уровень соответствующего периода 2018 года.

За первое полугодие по результатам камерального контроля сумма налогов к доплате составила Br124,6 млн, из них с использованием АИС "Учет счетов-фактур" - Br60,6 млн, других информационных ресурсов - Br51,7 млн. Кроме того, по результатам камерального контроля предотвращен необоснованный возврат (зачет) НДС в размере Br56 млн.

Выявлено 278 случаев, когда физлица занимались предпринимательской деятельностью без госрегистрации. В доход государства обращены ценности и Br0,9 млн доходов (рост в 1,7 раза).

Из теневого оборота изъято и арестовано подакцизной продукции и денежных средств, по предварительной оценке, на Br241,1 тыс. За нарушения в сфере производства и оборота подакцизной продукции к административной ответственности привлекли 136 лиц.

В целом по результатам контрольных мероприятий обеспечено поступление в бюджет Br187,2 млн. Из этой суммы 66,6% поступило за счет камерального контроля, 23,1% - за счет взысканий по результатам проверок, 10,2% - за счет предотвращения необоснованного возврата НДС.

На 1 июля лицензии на деятельность в сфере игорного бизнеса выданы 105 юрлицам, из них деятельность фактически вели 94 лицензиата. Работало 346 игорных заведений, в том числе 24 казино, 182 зала игровых автоматов и 177 букмекерских контор. За нарушения в сфере игорного бизнеса к административной ответственности привлекли 28 представителей организаторов азартных игр на сумму Br1,8 тыс.-0-