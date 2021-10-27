27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые органы в январе - сентябре предъявили к уплате более Br5,7 млн подоходного налога, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

"Важная составляющая работы налоговых органов - предупреждение использования теневых схем для минимизации налоговых обязательств, в том числе получения неучтенных наличных денежных средств на выплату зарплат в конвертах. Контроль, осуществляемый налоговыми органами, сконцентрирован на плательщиках, умышленно нарушающих законодательство и использующих схемы уклонения от уплаты налогов, и заключается в противодействии теневой экономике. В целом за 9 месяцев 2021 года налоговые органы провели 719 проверок, по результатам которых только подоходного налога предъявлено к уплате на сумму Br5,7 млн", - рассказали в МНС.

К примеру, инспекция МНС по Железнодорожному району Гомеля при проведении выборочной проверки общества с ограниченной ответственностью установила факты, свидетельствующие о формальном заключении гражданско-правовых договоров на оказание услуг с 16 индивидуальными предпринимателями, которые ранее были работниками этой организации по трудовым договорам, с целью подмены реальных трудовых отношений и создания условий для неуплаты подоходного налога с суммы выплаченных доходов по ставке 13%.

С 2014 по 2018 год ежемесячно перечисляемые на расчетный счет предпринимателей суммы вознаграждения многократно превышали размер средней заработной платы работников за выполнение аналогичных функций. Общая сумма полученного дохода, с которой не исчислялся и не уплачивался подоходный налог с физических лиц, составила Br1,4 млн.

Кроме того, установлено, что ООО заключило договор на оказание услуг по управлению предприятием с индивидуальным предпринимателем, который ранее был директором этой организации. Ежемесячно с 2015 по 2020 год перечисляемые на расчетный счет предпринимателя суммы вознаграждения за управление предприятием многократно превышали размер средней заработной платы руководителя за выполнение аналогичных функций до его регистрации в качестве ИП. Поступающие на расчетный счет суммы вознаграждения обналичивались в качестве дохода от предпринимательской деятельности. Общая сумма полученного без уплаты подоходного налога дохода составила Br1,1 млн.

Всего по результатам проверки предъявлен к уплате подоходный налог в сумме Br338,6 тыс. В отношении должностного лица предприятия возбуждено уголовное дело.-0-