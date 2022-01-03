Налоговый кодекс: что меняется с 2022 года

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко рассказал сегодня журналистам об изменениях в сфере налогообложения, комментируя подписанный главой государства закон, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предусмотрена индексация ставок налогов, установленных в белорусских рублях, также проиндексированы все налоговые вычеты. Кроме того, реализован ряд мер фискального характера: опережающее повышение ставок акцизов на табачные изделия, отмена отдельных налоговых льгот, новые налоговые правоотношения, которые коснутся нерезидентов, реализующих в Беларуси дистанционно товары через интернет-площадки. Местным Советам депутатов предоставлено право повышать стандартную ставку налога на прибыль в пределах 2 процентных пунктов", - сказал Дмитрий Кийко.

Одно из самых заметных изменений - отмена налоговой льготы в отношении квартир в многоквартирных жилых домах. Цель этого нововведения - уравнять условия налогообложения граждан, которые являются владельцами индивидуального жилья, а также повысить ресурсную базу местных бюджетов. "Средняя ставка налога для граждан по стандартной двухкомнатной квартире в Минске будет составлять не более Br50 в год, в регионах - порядка Br25. В текущем году граждане будут платить в виде авансовых платежей только половину данной суммы", - отметил первый замминистра.

Предусмотрен ряд мер, направленных на стимулирование экономической деятельности. Прежде всего это касается расширения возможностей по применению инвестиционного налогового вычета. Ряд изменений касается налогообложения предпринимательской деятельности: ИП, самозанятых и микроорганизаций. "Здесь реализован подход, направленный на устранение излишней конкуренции между этими организационно-правовыми формами, на повышение прозрачности ведения деятельности, уровня участия данных субъектов в финансировании государственных расходов. Для этого вводятся определенные ограничения на применение упрощенной системы налогообложения для ИП. В частности, из данного налогового режима выводятся услуги. Повышаются ставки единого налога для ИП. При этом для самозанятых предусмотрено расширение видов деятельности, которыми можно заниматься с уплатой единого налога", - пояснил Дмитрий Кийко.

Отдельные изменения для самозанятых вступят в силу с 2023 года, в частности появится налог на профессиональный доход и специальная цифровая платформа.

Заместитель министра по налогам и сборам Игорь Скринников отметил, что ИП, которые не смогут применять упрощенную систему налогообложения, в основном перейдут в общую систему, то есть с уплатой подоходного налога. "Им не нужно направлять в налоговый орган заявления или уведомления, как и прежде, они будут подавать налоговую декларацию. Но если раньше это была декларация по УСН, то теперь - по подоходному налогу, но сроки те же самые. Те ИП, кто будет вправе применять единый налог, должны будут представить соответствующую налоговую декларацию. Каких-либо иных специальных форм уведомления не требуется", - отметил он.

В связи с внесением изменений в налоговое законодательство ИП и физические лица вправе обращаться за разъяснениями в любой налоговый орган. "Мы придерживаемся экстерриториального принципа, поэтому нет необходимости обращаться в налоговый орган по месту регистрации. Разъяснения также можно получить в контакт-центре и на сайте налоговых органов", - обратил внимание замминистра.-0-