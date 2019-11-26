Налоговый орган при контроле трансфертных цен вправе истребовать экономическое обоснование - МНС

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговый орган при контроле трансфертных цен по анализируемым сделкам вправе истребовать у плательщика экономическое обоснование примененной цены, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Трансфертные цены - цены, отличные от тех, которые имели бы место в сделках, соответствующих рыночным условиям. Налоговые органы с 1 января 2012 года вправе проверять соответствие цен, примененных плательщиком, рыночному уровню. Такому контролю подлежат определенные категории сделок в соответствии с законодательством.

Экономическое обоснование представляется организациями только при проведении налогового контроля. Налоговый орган при камеральной проверке направляет уведомление с указанием срока предоставления такого обоснования (не более 10 рабочих дней со дня направления). Этот срок может быть продлен руководителем налогового органа (или его заместителем) на основании заявления от плательщика с обоснованием такой необходимости. При проведении выборочной (внеплановой, выездной) проверки организации направляется запрос на предоставление экономического обоснования. Срок при этом указывается в запросе и составляет не менее двух рабочих дней.

Получив уведомление или запрос налогового органа, организация обязана составить экономическое обоснование по каждой указанной анализируемой сделке (группе анализируемых однородных сделок). Экономическое обоснование представляется по форме, установленной МНС. Порядок ее заполнения не ограничивает организацию: при необходимости можно расширить каждый из разделов (подразделов), а также дополнить форму иными разделами (подразделами). Обязательным требованием является указание в экономическом обосновании информации, предусмотренной п.5 ст.97 Налогового кодекса (сведения о плательщике и его контрагенте, о взаимозависимости сторон, об анализируемой сделке и др.)

Кроме того, организация вправе дополнительно предоставить информацию, подтверждающую, что коммерческие и финансовые условия совершенной сделки соответствуют тем, которые имели место в сопоставимых сделках. Такие сведения можно приложить к экономическому обоснованию. В этом случае заполняется раздел "К документации, подтверждающей экономическую обоснованность примененной цены, прилагаются следующие документы, подтверждающие, что примененные плательщиком цены в анализируемой сделке (анализируемых сделках) соответствуют рыночным ценам" и указывается количество листов каждого документа.

Подробно ознакомиться с примерами предоставления экономического обоснования можно на сайте налоговых органов:http://www.nalog.gov.by/ru/razyasnenya-po-zapolneniyu.-0-