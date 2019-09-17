НАН Беларуси на выставке "ТехИнноПром" представляет около 80 новейших разработок

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научные организации НАН Беларуси на международной выставке технологий и инноваций в промышленности представляют около 80 инновационных разработок и технологий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Государственное научно-производственное объединение порошковой металлургии демонстрирует аддитивные технологии изготовления деталей сложной формы по трехмерной компьютерной модели путем последовательного нанесения материала. По мнению разработчиков, данные технологии могут с успехом применяться в аэрокосмической промышленности, в производстве деталей авиационного двигателя или их компонентов, в изготовлении медицинских имплантатов и инструментов, а также в системах охлаждения микроэлектроники. Специалисты объединения представляют и новый способ сварки без плавления материала - это сварка трением с перемешиванием. СТП является новым способом сварки трением, который осуществляется без плавления материалов вращающимся инструментом. Преимуществами нового метода по сравнению с традиционной сваркой является отсутствие горячих, холодных трещин, возможность сварки трудносвариваемых материалов, в том числе в различных сочетаниях. Сварка трением с перемешиванием позволит снизить энергопотребление, длительность производственного цикла, стоимость 1 погонного метра шва, а также остаточные деформации и напряжения.

Ученые Института общей и неорганической химии создали макет модульной установки очистки воды, которая предназначена для очистки питьевой и технологической воды от ионов токсичных металлов, радионуклидов, соединений Fe2+ и Mn2+, коллоидных и механических примесей. Ее основными преимуществами являются высокая скорость фильтрации воды - до 20 м / ч по сравнению с традиционными материалами (10-15 м / ч), возможность регулировки pH очищенной воды и др.

Среди разработок Института прикладной физики - портативный радар, который может применяться в строительстве. Прибор предназначен для визуализации структуры строительных конструкций: обнаружения пустот, арматуры в бетоне, трещин, оценки глубины их залегания и приблизительных геометрических размеров, оценки толщины стен при одностороннем доступе.

В Институте технической акустики разработан ультразвуковой аппарат для сварки полимерных материалов. Он предназначен для ультразвуковой сварки деталей из полимеров, в том числе сварки крупногабаритных деталей, а также деталей, расположенных в труднодоступных местах и др.

Белорусский промышленно-инвестиционный форум проходит в Минске 17-20 сентября 2019 года. Это один из крупнейших выставочных проектов в СНГ, который объединяет несколько международных специализированных выставок в области научно-технического развития и современных технологий - "ТехИнноПром", "Профсварка", "Химия. Нефть и газ", "Пластех". Во время мероприятия также пройдут белорусско-японский и белорусско-словацкий экономические форумы, индийско-белорусский деловой и технологический форум. Для ознакомления с экспортным потенциалом Беларуси и расширения сотрудничества участие в форуме запланировали делегации Германии, Венгрии, Индии, Кыргызстана, Молдовы, Польши, Португалии, Словакии, Украины, России.-0-