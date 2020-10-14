НАН Беларуси: наука и инновации стали базой для формирования экономики, основанной на знаниях

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наука и инновации сегодня являются базой для формирования экономики, основанной на знаниях. Такое мнение высказал первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук Сергей Чижик на церемонии открытия международной промышленной онлайн-выставки TeMEx, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы все понимаем, что наука и инновации сегодня являются базой для формирования экономики, основанной на знаниях. И только в этом случае наши достижения могут быть конкурентоспособными, а мы можем с уверенностью смотреть в будущее. Белорусские ученые с удовольствием участвуют в онлайн-выставке TeMEx, поскольку наука Беларуси в значительной мере ориентирована на практические результаты, наши усилия во многом направлены на прикладные исследования и разработки в интересах экономики страны", - подчеркнул первый зампредседателя.

Сергей Чижик рассказал, что НАН Беларуси выполняет запросы по отраслевым проблемам практически всех министерств страны, ведет научное сопровождение стратегических направлений развития белорусской социально-экономической модели. "Академия развивается по принципу научно-производственной корпорации, это значит, что мы замыкаем цепочку от идеи до реализации разработок на практике. Для этого мы имеем определенную наработанную инфраструктуру. Совместно с предприятиями страны организованы 22 отраслевые лаборатории. С крупнейшими машиностроительными предприятиями страны мы также создали такие отраслевые лаборатории. Сегодня на выставке будут представлены результаты не только ученых, но и результаты, достигнутые совместными усилиями ученых и производственников", - сообщил он.

Представитель НАН подчеркнул, что работа академии ориентирована на международное сообщество. "Создано 42 исследовательских международных центра, наши партнеры находятся более чем в 100 странах. Сегодня будут представлены и разработки, реализованные, например, на базе Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Это беспилотные летательные аппараты".

"Своими разработками мы способствуем развитию традиционных отраслей экономики, формированию основы новых отраслей - космической, биотехнологической, информационной и других интересных и перспективных направлений", - добавил Сергей Чижик.

Новинки технологических решений и продукции представляют на международной промышленной онлайн-выставке TeMEx подведомственные организации Национальной академии наук по таким направлениям, как беспилотные летательные комплексы, инновационное машиностроение, горнодобывающая промышленность, биотехнологии и технологии для охраны окружающей среды, технологии в области пищевой безопасности.

Международная промышленная онлайн-выставка TeMEx продлится до 14 января 2021 года под эгидой Белорусской торгово-промышленной палаты и при поддержке Министерства промышленности, Национальной академии наук, отраслевых ведомств и дипломатических представительств Беларуси за рубежом. Поддержку выставке оказывают министерства промышленности, научные организации, торгово-промышленные палаты и бизнес-союзы ряда стран.-0-