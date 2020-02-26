НАН Беларуси представила в Узбекистане более 60 инновационных разработок для сельского хозяйства

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 инновационных разработок и технологий для сельского хозяйства представила Национальная академия наук Беларуси на выставке в Узбекистане. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе академии.

Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию презентовал целую серию продуктов питания для различных групп населения. Среди новинок - овощной мармелад. В линейку вошли мармелад из сладкой кукурузы, рыжей моркови, спелой тыквы, сочного томата и пикантного сельдерея. "В мармеладе содержатся пребиотики и нет никаких искусственных красителей. Наши ученые также разработали сухие завтраки и пищевые концентраты для профилактического питания, обогащенные витаминами и пищевыми волокнами. Среди них - палочки кукурузные с семенами льна, детские продукты с высокой пищевой и биологической ценностью, обогащенные минеральными веществами и витаминами, с пищевыми волокнами", - отметили в пресс-службе.

Институт мясо-молочной промышленности представил сухие закваски для молочной промышленности и домашнего использования, а также сухие смеси для мороженого. Институт почвоведения и агрохимии продемонстрировал ассортимент комплексных минеральных удобрений со сбалансированным соотношением элементов питания возделываемых сельскохозяйственных культур. Отличительная особенность этих комплексных удобрений в том, что макро-, микроэлементы, регуляторы роста включены в одну гранулу при оптимальном соотношении элементов питания для конкретной культуры. Белорусские ученые также разработали ряд жидких комплексных форм микроудобрений на хелатной основе (медные, марганцевые, цинковые, кобальтовые, борные, молибденовые). Кроме микроэлементов жидкие комплексные удобрения содержат регуляторы роста, повышающие их эффективность и отличающие от других аналогичных форм микроудобрений.

Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству продемонстрировал в Ташкенте новые сорта картофеля, устойчивые к комплексу заболеваний. Среди них такие сорта, как "манифест", "уладар", "палац" и другие. Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского - вакцины для профилактики и лечения вирусных и бактериальных болезней сельскохозяйственных животных. Ученые Центра систем идентификации и электронных деловых операций НАН предложили технологии цифровой идентификации и прослеживаемости животных и продуктов животного происхождения.

Выставка проходит в Ташкенте 25-26 февраля на Белорусско-узбекском аграрном форуме. Мероприятие проводится под патронажем заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Дворника. Главная цель - практическая реализация плана (дорожной карты) по развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном.-0-