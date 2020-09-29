НАН представила на "Белагро" мясное мороженое и картофелесортировальную машину с системой зрения

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси представила на XXX Международной специализированной выставке "Белагро-2020" мясное мороженое и картофелесортировальную машину с системой зрения и автоматической инспекцией, передает корреспондент БЕЛТА.

Мясное мороженое и сухие смеси

Институт мясо-молочной промышленности НАН Беларуси впервые презентовал мясное мороженое Ice meat. "Это один из интересных продуктов, производство которых мы планируем в будущем. Идея появилась так: мы подумали, почему есть фруктовое, молочное мороженое, но нет мясного? В мировой практике подобных продуктов мы не встречали. Провели целый ряд экспериментов, вышел интересный результат. Немного молочных компонентов мы туда добавляем, чтобы получить сбалансированный вкус. Возможно, потом будут еще и овощные дополнения. Надеемся, такое мороженое будет интересно и тем детям, которые не очень любят мясо. Любимый десерт теперь может обеспечить еще и сбалансированное питание", - рассказал директор института Алексей Мелещеня.

По его словам, можно создать сухие смеси, из которых потом можно будет быстро изготовить мясное мороженое. "Это особенно важно в эпоху глобализации, когда идут большие перемещения продуктовых масс и необходимы длительные сроки хранения", - отметил ученый.

Также среди новинок Института мясо-молочной промышленности НАН - сухие смеси для изготовления кулинарных изделий и полуфабрикатов с использованием аддитивных технологий. Смеси для 3D-печати изготовлены на основе высококачественного мясного сырья (свинины, говядины, мяса цыплят-бройлеров) с добавлением сухих молочных продуктов и других ингредиентов. Они отличаются повышенным содержанием белка и сниженным содержанием жира, улучшенными технологическими показателями.

Сельхозтехника

НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства представил на "Белагро" картофелесортировальную машину, на которой установлена камера системы машинного зрения и автоматическая инспекция, делающая десятки кадров в секунду. На клубнях картофеля распознаются позеленения, следы болезней, механические повреждения, наросты и червоточины. Автоматически происходит идентификация таких клубней как некондиционных, и они удаляются с конвейера струей сжатого воздуха.

Ученые центра также продемонстрировали комплекс специализированных машин для механизации процессов уборки льна. Техника произведена на белорусских предприятиях с уровнем локализации 80-90%. Кроме того, презентовали экспериментальный образец индукционного подогревателя. Он разработан по программе Союзного государства. Используя индукционный нагрев, уникальная система подогревает комбикорм до 70 градусов, что значительно повышает его качество.

Среди других новинок предприятия - прицепной полурядный ягодоуборочный комбайн, комбайны для уборки моркови теребильного типа, для уборки капусты, подборщик валунных камней, пневматическая комбинированная овощная сеялка. "Сегодня более 80% всей сельскохозяйственной техники на полях страны - это разработки ученых НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства. Центр обеспечивает заказами более 40 предприятий по всей стране. За последние годы результатом труда ученых и конструкторов стало около 170 разработок, которые внедряются в производство и востребованы на рынке Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время НПЦ активно сотрудничает с 40 регионами России и 46 странами мира", - рассказали в пресс-службе НАН.

Новые сорта и биотехнологии

Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию продемонстрировал на выставке семена новых сортов основных сельскохозяйственных культур с высоким потенциалом продуктивности и урожайности. Институт льна показал новые сорта льна-долгунца. Что касается Института защиты растений, он представил фунгицидные препараты на основе использования промышленных отходов гальванического производства, предназначенные для защиты плодовых, ягодных, овощных культур и картофеля от возбудителей грибковых заболеваний - фитофтороза, альтернариоза, парши, корневых гнилей.

На выставочных стендах НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству можно ознакомиться с новыми сортами картофеля, уникальными по урожайности, товарности и лежкости. А НПЦ НАН Беларуси по животноводству презентовал новейшие биотехнологии в племенном животноводстве. Среди них - подтверждение достоверности происхождения животных по микросателлитным локусам и маркер-зависимая селекция (определение генотипа животного независимо от пола, возраста, физиологического состояния).

Выставка "Белагро-2020" проходит с 29 сентября по 4 октября на территории Футбольного манежа в Минске. От НАН Беларуси в мероприятии участвуют 36 организаций. Ученые и специалисты Академии наук представляют почти 240 новых разработок и технологий.-0-