Наработки Беларуси по COVID-19 стали основой для проекта требований к транзиту автотранспорта в ЕАЭС

14 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Практические наработки белорусской стороны, сделанные в условиях распространения COVID-19, стали основой для проекта санитарно-эпидемиологических требований к местам остановок транзитного автотранспорта в Евразийском экономическом союзе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств ЕАЭС.

"В рамках работы по реализации инициатив, озвученных членами Высшего Евразийского экономического совета на рабочей встрече 14 апреля, решено максимально ускорить согласование санитарно-эпидемиологических требований к местам остановок автотранспорта, включая заправки и места отдыха водителей, при следовании по создаваемым зеленым коридорам между государствами союза, - отметили в ЕЭК. - Проект требований разработал департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер комиссии на основе соответствующих санитарно-эпидемиологических требований Беларуси и России, он проходит рассмотрение в уполномоченных органах стран союза".

На заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств ЕАЭС, которое состоялось 12 мая в видеорежиме, обсуждался проект комплексного плана по предотвращению распространения COVID-19 и других массовых инфекционных заболеваний в странах ЕАЭС. Проект плана разработан Роспотребнадзором совместно с профильным департаментом ЕЭК, согласован с санитарно-эпидемиологическими службами стран ЕАЭС и сейчас проходит правовую экспертизу в ЕЭК для вынесения на рассмотрение органов союза.

"В связи с проводимыми в странах мероприятиями по постепенному выходу из чрезвычайного режима и активизацией экономической деятельности участники заседания решили разместить на сайтах санитарно-эпидемиологических служб рекомендации по работе предприятий сферы услуг и промышленных объектов в усиленном противоэпидемическом режиме, а также проработать на межведомственном уровне вопросы перемещения отдельных категорий специалистов для выполнения конкретных обязательств по наладке оборудования возводимых и вводимых в действие в странах промышленных и социальных объектов, - добавили в ЕЭК. - Участники мероприятия обменялись информацией о противоэпидемических мероприятиях и практическим опытом борьбы с коронавирусной инфекцией".

В заседании приняли участие представители санитарно-эпидемиологических служб Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, а также Евразийской экономической комиссии и приглашенные представители Узбекистана.-0-