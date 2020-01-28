Наработки по дорожной карте с ВБ учтут в программе развития Беларуси до 2025 года - Крутой

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 28 января 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:15 Детский дом семейного типа открыли в Бресте Регионы
12:09 Мокрый снег и до +4°С ожидается в Беларуси 29 января Общество
12:08 "Белэнерго": Минская ТЭЦ-4 переведена на природный газ Регионы
12:07 В Минске продолжат капремонт жилья кварталами Регионы
12:07 Эксперты стран СНГ обсудят в Минске сотрудничество в военной сфере Общество
12:03 В Витебском районе саперы обезвредили около 30 боеприпасов времен ВОВ Происшествия
12:02 Швейцарец Роджер Федерер пробился в полуфинал Australian Open Спорт
12:02 АПК Витебской области накопил долгов на Br3 млрд - Лукашенко требует возвратить все Президент
11:57 Эмир Катара назначил нового премьер-министра В мире
11:48 Вязович: командный результат МАЗов на "Дакаре-2019" хороший Спорт
11:46 На кастинги "Мисс Беларусь-2020" пришло вдвое больше девушек Общество
11:28 Утверждены санитарно-эпидемиологические требования к отдельным объектам, потенциально опасным для населения Общество
11:24 В плену у природы: затонувший у берегов Австралии корабль захватили мангровые деревья Калейдоскоп
11:21 Экспорт туруслуг Гродненской области в Латвию в 2019 году возрос в полтора раза Регионы
11:08 Футболисты брестского "Динамо" проиграли киевлянам на сборе в Турции Спорт
11:01 В Минске в этом году планируют капитально отремонтировать 1,4 млн кв.м жилья Регионы
10:59 СК Беларуси и американские службы активизируют сотрудничество при расследовании уголовных дел Общество
10:55 "Речи о списании долгов быть не может" - Лукашенко требует наладить эффективную работу АПК Витебской области Президент
10:41 В поисках мер по обеспечению устойчивости - Лукашенко проводит совещание по АПК Витебской области (ОБНОВЛЯЕТСЯ) Президент
10:27 В Столбцах сотрудник милиции спас при пожаре четырех человек Происшествия
10:25 В Ростове-на-Дону могут провести испытания белорусских электробусов Экономика
10:19 Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Витебской области выросло на 3,4% Регионы
10:16 Казахстан приостановил безвиз для граждан КНР В мире
10:11 ActiveCloud запустил проект по созданию облачной инфраструктуры в партнерстве с А1 Технологии
10:09 Более 100 л контрафактного алкоголя обнаружено в автомобиле жителя Чаусского района Происшествия
10:07 Наработки по дорожной карте с ВБ учтут в программе развития Беларуси до 2025 года - Крутой Экономика
10:04 Нацбанк констатирует снижение доли вкладов в иностранной валюте Экономика
10:00 Судьбы, сложенные в треугольник: Лев Доватор Общество
09:59 При пожаре на фабрике в Пакистане погибли 11 человек В мире
09:48 ГАИ поддерживает предложение белорусов о фотофиксации средней скорости движения Общество
Все новости
Все новости
Экономика
28 января 2020, 10:07

Наработки по дорожной карте с ВБ учтут в программе развития Беларуси до 2025 года - Крутой

Дмитрий Крутой
Дмитрий Крутой

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты работы по подготовке дорожной карты со Всемирным банком власти учтут в программе развития Беларуси до 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой на встрече с региональным директором Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен, которая завершает работу на этой должности, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи
Во время встречи

"Наша дорожная карта - документ, который мы не сумели финализировать в период вашей деятельности. Тем не менее я обещаю, что работа, которую мы провели совместно с экспертами, не пропадет. Мы обязательно используем эти результаты при подготовке программы развития Беларуси до 2025 года абсолютно по всем направлениям: начиная от банковского и финансового сектора и заканчивая повышением эффективности госпредприятий и развитием инструментов социальной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан", - отметил Дмитрий Крутой.

Первый вице-премьер поблагодарил Сату Кахконен за большую работу, проделанную в сотрудничестве с Беларусью. "Считаю, у нас были хорошие отношения, с самого начала не было никаких закрытых тем. Портфель проектов Всемирного банка в Беларуси - $1,8 млрд. Следующему региональному директору предстоит почетная миссия перешагнуть психологическую отметку в $2 млрд. Вы подготовили для этого очень хорошую базу", - обратил внимание Дмитрий Крутой.

Портфель Всемирного банка в Беларуси за последние четыре года увеличился почти на $500 млн - это шесть проектов в важных для страны сферах. Кроме традиционных инвестиций, ВБ предложил исследование реформ, которые помогут белорусскому здравоохранению и образованию выйти на новый уровень. По словам Дмитрия Крутого, Беларусь готова и далее расширять сотрудничество по проектам в области энергоэффективности, зеленой экономики, лесного хозяйства, хорошие результаты приносит взаимодействие в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где специалисты Всемирного банка дали рекомендации по снижению объемов перекрестного субсидирования, увеличению прямых доходов бюджета. "Это дает хороший результат, мы видим, что доля возмещения гражданами затрат на ЖКУ каждый год в Беларуси растет", - добавил первый вице-премьер.

Правительство Беларуси благодарно за увеличение объемов экспертной помощи для проведения исследований в части прямых иностранных инвестиций, развития инструментов государственно-частного партнерства, поддержки малого и среднего бизнеса. "Это приоритетные направления развития страны в среднесрочной перспективе. Надеюсь, что экспертная помощь будет продолжаться и следующий региональный директор тоже будет поддерживать эти направления", - подчеркнул Дмитрий Крутой.

Весной в Вашингтоне с участием топ-менеджмента Всемирного банка подведут итоги сотрудничества Беларуси и ВБ. "Не думаю, что произойдут какие-то стратегические корректировки нашего курса. У нас абсолютно понятный портфель текущих и перспективных проектов, возможно, еще что-то добавится. Но то, что наши отношения будут развиваться успешно, в этом я убежден", - резюмировал Дмитрий Крутой.

За последние годы в сотрудничестве с Беларусью удалось многое сделать, согласилась Сату Кахконен. "У нас достаточно хорошие темпы по реализации страновой стратегии партнерства. Но прежде чем я покину свою должность, будет проведен среднесрочный промежуточный обзор хода реализации нашей стратегии партнерства. Наши предварительные выводы свидетельствуют о том, что все выполняется в соответствии с планом", - резюмировала она.

Сату Кахконен
Сату Кахконен

Сату Кахконен заканчивает работу в качестве регионального директора Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине 14 февраля, после этого она продолжит свою деятельность в Индонезии.-0-

Фото Андрея Покумейко

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Всемирный банк встречи Совет Министров экономика Беларуси
Новости рубрики Экономика
Фото из архива В Ростове-на-Дону могут провести испытания белорусских электробусов
Фото из архива Нацбанк констатирует снижение доли вкладов в иностранной валюте
Во время встречи. Фото МИД Беларуси Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Великобритании после Brexit обсуждено в Лондоне
Банк развития. Фото из архива Банк развития в 2020 году направит на финансирование госпрограмм и мероприятий Br967 млн
Итоги недели на белорусском валютном рынке
Во время подписания меморандума. Фото Министерства транспорта и коммуникаций Беларусь и Монголия будут развивать сотрудничество в области транспорта и логистики
Главное
Александр Лукашенко во время совещания В поисках мер по обеспечению устойчивости - Лукашенко проводит совещание по АПК Витебской области (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Минстройархитектуры утвердило порядок досрочного использования семейного капитала на жилье
Наработки по дорожной карте с ВБ учтут в программе развития Беларуси до 2025 года - Крутой
РЕПОРТАЖ: Как определяли финалистов нацотбора, или На полпути к "Евровидению-2020" в Роттердаме
Топ-новости
"Речи о списании долгов быть не может" - Лукашенко требует наладить эффективную работу АПК Витебской области
Банк развития в 2020 году направит на финансирование госпрограмм и мероприятий Br967 млн
Судьбы, сложенные в треугольник: Лев Доватор
Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Великобритании после Brexit обсуждено в Лондоне
Вязович: командный результат МАЗов на "Дакаре-2019" хороший
В Беларуси на этой неделе будет теплее климатической нормы на 4-8 градусов, дожди и мокрый снег
"Белэнерго": Минская ТЭЦ-4 переведена на природный газ
Эксперты стран СНГ обсудят в Минске сотрудничество в военной сфере
Утверждены санитарно-эпидемиологические требования к отдельным объектам, потенциально опасным для населения
В Ростове-на-Дону могут провести испытания белорусских электробусов
СК Беларуси и американские службы активизируют сотрудничество при расследовании уголовных дел
На кастинги "Мисс Беларусь-2020" пришло вдвое больше девушек
В Столбцах сотрудник милиции спас при пожаре четырех человек
В Пинске выбрали логотип молодежной столицы года
ГАИ поддерживает предложение белорусов о фотофиксации средней скорости движения
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.