Наращивание импортозамещения и снижение затрат: председатель "Беллесбумпрома" о задачах на год

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель "Беллесбумпрома" Михаил Касько обозначил задачи для предприятий на 2022 год во время заседания совета концерна, передает корреспондент БЕЛТА.

"Целевым планом социально-экономического развития Беларуси на 2022 год перед нами поставлены следующие задачи: снижение уровня материалоемкости продукции в организациях промышленности, сокращение импортоемкости, обеспечение объема производства импортозамещающей продукции в сумме $670 млн (что на 11,7% выше задания 2021 года). В соответствии с названными параметрами всем предприятиям установлены дифференцированные задания с учетом специфики их деятельности и согласованных бизнес-планов развития", - сказал Михаил Касько.

С учетом предложений организаций по объемам выпуска импортозамещающей продукции сформирован план мероприятий концерна по развитию импортозамещающих производств на 2022 год, которым определено задание по выпуску и реализации импортозамещающей продукции на сумму $876,1 млн (что на 31% выше задания республиканского целевого плана). По словам председателя концерна, выполнение задания может быть обеспечено благодаря развитию новых производств в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслях.

На основе бизнес-планов подготовлена отраслевая программа по снижению затрат на 2022 год. Запланировано получение экономии в целом по концерну на сумму Br536,2 млн, что обеспечит снижение затрат на 17,3%. Основная экономия будет получена от мероприятий по снижению материальных затрат, в том числе за счет экономии топливно-энергетических ресурсов, сырья и материалов.

"Обращаю внимание руководителей, что выполнение норматива снижения уровня затрат в 2022 году потребует особых усилий. Причина - ожидаемое изменение условий хозяйствования в части цен на выпускаемую продукцию. Поэтому все запланированные мероприятия экономии подлежат безусловному выполнению - без поиска дополнительных резервов и возможностей для снижения затрат не обойтись", - резюмировал Михаил Касько.-0-

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