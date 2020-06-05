Наращивание производства конкурентоспособной продукции - Пархомчик рассказал о планах по развитию предприятий Минпрома

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый министр промышленности Петр Пархомчик рассказал сегодня журналистам о планах по развитию предприятий Минпрома, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас есть возможность провести глубокий анализ ситуации в промышленности, на предприятиях, посмотреть, где наше место в мировой экономике, насколько мы конкурентоспособны. И по результатам этой оценки наметить очень серьезные планы", - сказал Петр Пархомчик.

По его словам, главой государства поставлена задача, чтобы темпы роста производства белорусских предприятий были выше среднемировых. "Это примерно 3,5-4% нужно будет добавлять каждый год. Причем не только добавлять, но и продавать. Продукция должна быть конкурентоспособной на зарубежных рынках", - подчеркнул министр.

Петр Пархомчик дал поручение руководителям предприятий оценить работу каждого из них на протяжении последнего десятилетия, посмотреть на нее новым взглядом, чтобы выстроить программу дальнейшего развития.-0-

Назаров ориентирует Минпром на диверсификацию экспорта "Важнейший момент - экспорт. Пора уйти от зависимости от одного рынка - российского. Тем более, рынки сегодня потихоньку оживают", - сказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров.