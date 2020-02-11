Нарастить экспорт и сократить избыточных посредников - Снопков рассказал о своих задачах в Китае

11 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Николай Снопков рассказал журналистам о том, какие приоритетные задачи будет выполнять в новой должности. В числе основных он назвал наращивание экспорта и сокращение ненужных посредников при осуществлении поставок по импорту, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время сегодняшней встречи с главой государства еще раз обсуждались те направления, где Беларусь имеет потенциал для наращивания экспорта в Китай. "Мы экспортно ориентированная страна. Китай - это неисчерпаемый растущий рынок. В среднесрочной перспективе его емкость - $10 трлн, - сказал Николай Снопков. - Моя задача - будучи на месте предметно отработать это направление. Отработать, что мы можем поставлять на китайский рынок и, самое главное, каким образом это делать с учетом имеющихся торговых, таможенных барьеров и недостаточного объема производства для поставки востребованных на китайском рынке товаров. Все это нужно еще раз проанализировать в практико-ориентированном, прикладном ключе, доложить Президенту, чтобы затем подготовить соответствующие поручения конкретным лицам".

Новый глава дипмиссии также видит необходимость более рационального подхода к поставкам из Китая. "Важен разумный импорт, особенно в том, что касается промежуточных товаров, поскольку они дают нам существенную экономию по отношению к аналогичным промежуточным товарам такого же качества, поставляемым из Российской Федерации и Европейского союза. Например, такая экономия, по расчетам Министерства экономики, составляет порядка $400 млн в год, - пояснил он. - Это дает рост добавленной стоимости и рост ВВП. То есть нужно грамотно работать с комплектующими, поставляемыми на наши предприятия, особенно с учетом того, что мы видим рост промежуточного импорта".

К такому росту приводит в том числе и увеличение количества совместных предприятий Китая и Беларуси. "Это хорошее, правильное направление, когда мы делаем совместный бизнес. Это всегда долгосрочное сотрудничество", - уверен Николай Снопков. Однако важно при этом стараться уйти от посредничества в тех случаях, когда это рационально и возможно. "Есть определенные позиции, поставки которых невозможно осуществлять напрямую от производителей, потому что многие корпоративные практики производителей не предполагают работу напрямую, а только через посредников. Но один посредник или пять - есть разница", - сказал он.

Николай Снопков также пояснил, что помимо руководства дипмиссией продолжит выполнять представительские функции государства в органах управления Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".-0-