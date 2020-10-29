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Экономика
29 октября 2020, 12:17

Нарушения при исполнении бюджета СГ не носят системный характер и устранимы - КГК

Фото из архива
Фото из архива

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушения при исполнении бюджета Союзного государства не носят системный характер и устранимы, сообщил сегодня и. о. председателя Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов на заседании коллегий КГК и Счетной палаты России, на котором рассматривались результаты проверки исполнения бюджета Союзного государства за 2019 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом (это тенденция последних лет) исполнение идет достаточно неплохо - 98,3% (по расходам. - Прим. БЕЛТА). Хотя есть и отрицательные моменты - только 10 из 31 получателя освоили средства в полном объеме. Выявлены отдельные нарушения, они связаны со строительством, государственными закупками, финансированием. Однако, по нашему мнению, они не носят системный характер и устранимы", - отметил Василий Герасимов.

При этом, по его словам, требуют решения некоторые системные вопросы. В частности, не урегулирован порядок создания и оценки имущества, вопросы привлечения внебюджетных средств для реализации союзных программ, не анализируется их конечный результат. "Соответственно мы не знаем о практическом применении наших разработок, не получаем каких-либо дивидендов", - пояснил и.о. председателя КГК.

/Будет дополнено/.-0-

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