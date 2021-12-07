"Нас не пугают ни ковид, ни санкции". Башкортостан намерен углублять сотрудничество с Беларусью

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество Башкортостана и Беларуси обладает большим нереализованным потенциалом. Об этом глава Башкортостана Радий Хабиров заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава республики отметил, что Беларусь и Башкортостан развивают сотрудничество более двух десятилетий. Основой для взаимодействия стал подписанный еще в 1999 году договор о торгово-экономическом сотрудничестве.

"Мы сегодня приехали и точно понимаем, что есть еще очень большой нереализованный потенциал для нашего общего развития, сотрудничества. Нас не пугают никакие ковиды, никакие санкции. Мы хотим с вами работать, делать так, чтобы благополучие жителей и Беларуси, и Башкортостана развивалось и нам было взаимовыгодно работать", - подчеркнул Радий Хабиров.

"Когда мы прибыли, нас встретили здесь как родных, очень близких, добрых друзей. И я не побоюсь сказать, что народ Башкортостана и народ Беларуси - это на самом деле братские народы. У нас общая очень долгая история, общие предки. Мы вместе отражали натиски врагов и нас очень многое связывает", - добавил он.

Радий Хабиров

Делегация Башкортостана планирует провести в Беларуси три дня. У нее запланированы посещения белорусских предприятий, встречи и переговоры с белорусскими коллегами - руководителями заводов и министрами. Причем, как отметил глава республики, у сторон уже давно налажены контакты на различных уровнях. "Мы приехали сюда работать", - заявил Радий Хабиров.

Как сообщалось, во время встречи глава белорусского государства заявил о возможности для скорейшего восстановления докризисного товарооборота с Башкортостаном: в лучшие годы он составлял $700 млн. В перспективе, убежден Александр Лукашенко, стороны в силах увеличить этот показатель до $1 млрд.

По его данным, за 9 месяцев 2021 года товарооборот составил $280 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился на 16%. "Визит столь представительной делегации в это непростое время для нас является знаменательным. Наша главная задача очевидна и вполне решаема - как можно скорее восстановить докризисный торговый оборот, те показатели, которые мы имели", - подчеркнул Президент.

В основе белорусского экспорта в Башкортостан - холодильники, морозильники и холодильное оборудование, плиты, листы и пленки из пластмасс, специфические товары, сыры и творог. За 9 месяцев этого года существенно увеличились поставки древесно-волокнистых плит (почти в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), пультов, столов и панелей для электрической аппаратуры (в 10 раз).

В Башкортостане работают сборочные производства тракторов МТЗ, комбайнов "Гомсельмаш" и "Лидсельмаш", техники "Бобруйскагромаш", троллейбусов из машинокомлектов МАЗ. В республике зарегистрированы 14 предприятий, созданных при участии белорусского капитала.-0-

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