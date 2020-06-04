Насыщение рынков, цены на лекарства и продовольствие - в СНГ выработают совместные решения

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ выработают основные направления взаимодействия в области антимонопольного регулирования в период пандемии, чтобы не допустить необоснованного роста цен на лекарства и продовольствие и обеспечить насыщение рынков продукцией. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун во время заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике государств - участников СНГ (МСАП) в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня обсуждаются ключевые вопросы, связанные в том числе с действиями антимонопольных органов в период пандемии. Договорились выработать основные направления совместных действий в СНГ. Например, с Федеральной антимонопольной службой России мы уже создали экспертный совет, позволяющий в оперативном порядке решать вопросы насыщения рынка социально значимыми товарами", - сказал Андрей Картун.

По его словам, на повестке дня остро стоит вопрос антиконкурентного поведения правообладателей на трансграничных рынках, в том числе так называемого параллельного импорта. Обсуждается и состояние конкуренции на рынках стран СНГ в сфере медицинских изделий. "Здесь очень много вопросов, начиная от стоимости захода на рынок, получения лицензии и заканчивая поведением отдельных производителей в области госзакупок, в розничной торговле. Значимы и вопросы насыщения рынков, допуска на них", - отметил замминистра.

В приоритете и вопрос продовольственной безопасности. "Все страны, в принципе, столкнулись с одними и теми же проблемами. Обсуждаем, как будем дальше совместно действовать, чтобы оперативно решать вопросы в части обеспечения необходимыми продтоварами и сдерживания необоснованного роста цен", - добавил Андрей Картун.

Особое внимание уделяется антимонопольному регулированию цифровых рынков. По мнению замминистра, в условиях трансформации и структурных изменений в экономике, бурного роста цифрового сегмента странам СНГ нужно вырабатывать четкие меры взаимодействия.-0-