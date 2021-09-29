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29 сентября 2021, 16:13

Насыщенная деловая программа, фэшн-показы, мастер-классы. Чем удивит BelTexIndustry

До начала 45-й международной выставки-ярмарки BelTexIndustry-2021 осталась всего неделя. Это одно их самых важных событий в отрасли легкой промышленности Беларуси. Мероприятие стало эффективной площадкой для налаживания деловых связей и продвижения продукции не только на белорусском, но и на зарубежных рынках. В нынешнем году выставка соберет порядка 60 экспонентов, порадует ярким фэшн-шоу и насыщенной деловой программой.

Ежегодно в BelTexIndustry принимают участие производители легкой и текстильной промышленности из разных стран. "В этом году на выставке отдельным стендом будет представлена Белорусская ассоциация предприятий легкой промышленности. Более десятка экспонентов - представители среднего и малого бизнеса. Безусловно, ковидные ограничения оказывают влияние на формат выставки, тем не менее, в мероприятии примут участие делегации из Турции, Узбекистана, а также предприятия Российской Федерации", - сказал заместитель председателя концерна "Беллегпром" Вадим Ламков.

"В этом году мы постарались сделать акцент на предприятиях "Беллегпрома". Это большая наша гордость и заслуга грамотной государственной политики, так как у нас сохранены крупные производства легкой промышленности. Многие организации концерна - экспоненты выставки - это легенды отрасли. Практически сотню лет радуют своих потребителей "Камволь", Оршанский льнокомбинат, "Славянка", "Центр моды", "Витебские ковры", "Милавица", - обратил внимание он.

Вадим Ламков подчеркнул, что отечественные производители идут в ногу со временем. "Они модернизируют свои производства, расширяют спектр выпускаемых товаров. Ковровый гигант Беларуси "Витебские ковры" экспортирует почти 90% своей продукции, на "Белвесте" внедрены роботизированные системы производства, трендовые технологии ресайклинга применяются на Оршанском льнокомбинате, новая философия у бренда "Блакiт" Барановичского хлопчатобумажного объединения. Многолетнее сотрудничество "Світанка" с компанией Disney, инновационные гигиенические изделия с применением льна от компании "Медлен". Этим и многими другими вещами сегодня заслуженно гордится наш концерн", - поделился он.

Заместитель руководителя "Беллегпрома" отметил, чтобы посетителям было интересно на выставке, организаторы подготовили много сюрпризов. В частности, зарегистрировавшихся гостей ждут подарки - изделия отечественных предприятий, сделанные изо льна, кожи, фарфора. На церемонии открытия будет представлена коллекция pret-a-porter deluxe "Центра моды", которую будут демонстрировать финалистки конкурса "Мисс Беларусь", также они презентуют коллекцию деловой одежды от дизайн-центра "Камволь" авторства белорусской легенды фэшн-индустрии Эльвиры Жвиковой.

Во все дни выставки жизнь будет кипеть на подиуме. "Более десятка предприятий представят свои коллекции, в том числе призеры республиканского конкурса "Мельница моды", Театра моды Минского государственного колледжа легкой промышленности и комплексной логистики.

Еще одна фишка модных показов - презентация социального проекта обладательницей титула "Мисс Беларусь - 2021" Дарьей Гончаревич. Этот проект она представит на конкурсе "Мисс мира" в Пуэрто-Рико, его тема - защита животных. На подиуме предстанут финалистки конкурса "Мисс Беларусь" в стильных образах от "Элемы", а луки их четвероногих друзей - питомцев приюта для бездомных животных будут полностью повторять образы девушек", - рассказал Вадим Ламков.

Также на BelTexIndustry будут представлены гостевые коллекции, которые приедут в Минск не только из других регионов страны, но и из-за рубежа. Например, арт-коллекции на моделях возраста 50 плюс от российских дизайнеров Елены Афанасовской, Татьяны Меркуловой и Ольги Покатиловой. Каждая модель выйдет на подиум в трех образах: стилизованные дизайнерские костюмы "Русь", вечерние образы и дефиле в дизайнерских шляпках.

По словам зампредседателя концерна, каждая выставка - это возможность для предприятий заявить о себе на внутреннем и внешних рынках, установить деловые связи, прорекламировать свою продукцию, продемонстрировать ассортимент и качество своих товаров.

В свою очередь начальник управления выставок и ярмарок НВЦ "Белэкспо" Виктория Агафонова отметила, что BelTexIndustry-2021 будет интересна к посещению как профессионалам отрасли, так и обычным посетителям.

Что касается профессиональной деловой программы выставки, в первый день, 6 октября, пройдут сразу три образовательных мероприятия для целевой аудитории: публичный разговор "Маркировка товаров легкой промышленности в Республике Беларусь", панельная дискуссия "Какие кадры нужны современному легпрому и куда они уходят?", а также семинар "Модные тренды сезона осень-зима 2022/2023".

Во второй день BelTexIndustry, 7 октября, ключевым событием станет проведение делового форума. "Он пройдет в формате четырех сессий, каждая из которых будет интересна профессионалам. В частности, "Развитие торговли с внешними маркетплейсами", "Развитие каналов продаж производителя", "Развитие собственной сети фирменных магазинов", "Развитие бренда производителя в соцсетях". С составом спикеров, темами их презентаций, а также другой информацией можно ознакомиться на сайте выставки bti.by", - обратила внимание Виктория Агафонова.

А в заключительный день, 8 октября, состоится серия блиц-переговоров между коммерческими службами торговых сетей, универмагов, интернет-магазинов и производителями.

Гостей выставки ждет ноу-хау этого выставочного года - специальный проект "Королева преображения". "Из числа гостей будут выбраны несколько смелых девушек. Стилисты и визажисты Национальной школы красоты подготовят для них несколько образов от белорусских брендов, которые девушки представят на суд зрителей и гостей. В результате общего голосования будет выбрано самое удачное и стильное преображение, а победительница получит подарок от организаторов выставки. Этот проект запланирован на первый день выставки и будет проходить в перерывах между показами", - рассказала Виктория Агафонова.

Она подчеркнула, что все мероприятия организуются с учетом ограничений, связанных с пандемией. В частности, увеличены проходы, введены масочный режим и обязательное измерение температуры на входе. "НВЦ "Белэкспо" совместно с концерном "Беллегпром" прилагает все возможные усилия для того, чтобы сделать мероприятие интересным, полезным и безопасным для его участников", - констатировала начальник управления.

45-я международная выставка-ярмарка BelTexIndustry-2021 пройдет с 6 по 8 октября в Минске в выставочном комплексе "Белэкспо" на Победителей, 14. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации на сайте выставки.-0-

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