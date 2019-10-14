Нацбанк Беларуси инициирует договорные сроки репатриации валютной выручки

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси инициирует введение договорных сроков репатриации валютной выручки, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Калечиц

"Сегодня существуют жесткие сроки, хотя мы их увеличили, по репатриации выручки в Беларусь. Эти сроки будут заменены на договорные, то есть решение по срокам будет на уровне предприятий с учетом экономической целесообразности", - отметил Сергей Калечиц. По его словам, основной принцип будет прежний: чтобы выручка в страну пришла, а в какие сроки - предприятия будут определять сами.

Будут скорректированы и другие меры регулирования. Сейчас для открытия счетов юрлиц в иностранных банках нужно обращаться в Нацбанк и получать разрешение, то же самое касается операций физлиц, связанных с движением капитала. "Эти меры уйдут, будет вместо разрешительного принципа регистрационный. То есть необходимо будет с использованием системы мониторинга отметиться, что есть желание провести соответствующую операцию, и дальше совершенно свободно ее совершать", - пояснил зампредседателя Нацбанка.-0-