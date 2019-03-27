Нацбанк Беларуси нацелен на снижение инфляции до 4% после 2020 года

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси нацелен на снижение инфляции до 4% после 2020 года, сообщил сегодня заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц на встрече с депутатами в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нашей экономики действующей пятилетней программой цель по инфляции определена на уровне не более 5% (на конец 2020 года). В дальнейшем стоит подумать о возможности ее снижения до 4%", - отметил Сергей Калечиц.

Именно такой уровень инфляции - 4% - заявлен как целевой на среднесрочную перспективу центральными банками России, Казахстана, Армении, то есть партнерами Беларуси по Евразийскому экономическому союзу. "И для того, чтобы обладать конкурентным преимуществом, необходимо обеспечить как минимум не худшие условия для ведения бизнеса. В части макроуровня - это прежде всего устойчиво низкая инфляция", - обратил внимание зампредседателя Нацбанка.

Говоря об оптимальном уровне инфляции, Сергей Калечиц пояснил, что в зависимости от развитости экономики страны наиболее привлекательные условия для экономического роста обеспечивают годовые темпы инфляции в диапазоне от 1 до 5%. В развитых странах с достаточно длительным периодом ценовой стабильности, низкими инфляционными ожиданиями, а также высоким доверием к национальной валюте и в целом к политике, проводимой монетарными властями, среднесрочная цель по инфляции установлена на уровне 1-3%. Для развивающихся стран и стран с формирующимся рынком целевой показатель инфляции по ряду причин, как правило, на 1-2 процентных пункта выше.-0-