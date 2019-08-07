Нацбанк Беларуси не исключает перехода к режиму таргетирования инфляции в 2020 году

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нацбанк не исключает перехода к режиму таргетирования инфляции в 2020 году. Об этом сообщил сегодня на брифинге председатель правления Национального банка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.
"Национальный банк по-прежнему придерживается озвученных планов по переходу на таргетирование инфляции. Мы обещали в 2020 году объявить, когда это произойдет: это будет 2021-й либо 2020 год", - отметил Павел Каллаур.
"Все будет зависеть от того, насколько мы будем к этому готовы - я имею в виду не только Национальный банк, но и правительство", - добавил он.
Ранее озвучивался срок с 1 января 2021 года. Если все-таки это произойдет в 2020 году, то не с 1 января, уточнил Павел Каллаур.
Режим таргетирования инфляции предполагает, что центральный банк достигает своей конечной цели через управление инфляционными ожиданиями. В качестве промежуточного ориентира выступает прогноз инфляции.-0-
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