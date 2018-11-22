Нацбанк Беларуси определил перечень системно значимых банков на 2019 год

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси определил перечень системно значимых банков на 2019 год, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Действие перечня устанавливается на период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Перечень определен с целью ограничения рисков банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, способных повлиять на устойчивость функционирования банковской системы.

К группе системной значимости I отнесены ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "БПС-Сбербанк", ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Приорбанк", ОАО "Белинвестбанк". К группе системной значимости II отнесены ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО "МТБанк", ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО "Банк Москва-Минск", ОАО "Технобанк", ОАО "Паритетбанк".

В течение 2019 года банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости. Кроме того, в указанных банках советом директоров (наблюдательным советом) из числа его членов и работников банка должен быть сформирован комитет по вознаграждениям, возглавляемый независимым директором.

Отнесение банков к числу системно значимых произведено на основании агрегированной оценки по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами. Расчет указанных показателей осуществлен в соответствии с требованиями Инструкции о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением правления Национального банка от 18 мая 2017 года №180.-0-