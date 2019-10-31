31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нацбанк Беларуси подготовил изменения в законодательство для перехода к инфляционному таргетированию, сообщил сегодня заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" (KEF), передает корреспондент БЕЛТА.

По словам зампреда Нацбанка, в процессе перехода к инфляционному таргетированию очень важно выстроить коммуникационную политику. Поэтому Нацбанк продолжит разъяснять, какую политику планирует проводить и как видит развитие экономической ситуации.

"Возможностей это делать у нас будет больше после того, как будут внесены соответствующие изменения в законодательство. Вопрос, связанный с независимостью центрального банка, - это важная составляющая в эффективности реализации режима инфляционного таргетирования. Сейчас мы подготовили соответствующие изменения в законодательство, Банковский кодекс, которые позволят нам более эффективно подходить к вопросу рассмотрения и внедрения инфляционного таргетирования в Беларуси", - сказал Дмитрий Калечиц.

Как сообщалось, в 2020 году Национальный банк Беларуси сохранит режим монетарного таргетирования. При этом сохраняются планы по переходу на таргетирование инфляции в дальнейшем.

Режим таргетирования инфляции предполагает, что центральный банк достигает своей конечной цели через управление инфляционными ожиданиями. В качестве промежуточного ориентира выступает прогноз инфляции.-0-