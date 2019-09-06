Нацбанк Беларуси прогнозирует к концу года некоторое снижение золотовалютных резервов

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Беларуси прогнозирует к концу 2019 года некоторое снижение уровня золотовалютных резервов. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь Национального банка Александр Тимошенко, комментируя БЕЛТА последние данные по объему международных резервных активов Беларуси.

С начала года золотовалютные резервы Беларуси увеличились на $1,7 млрд. Как отметил Александр Тимошенко, данный рост наряду с прочими факторами был обусловлен, в первую очередь, благоприятной ситуацией на внутреннем валютном рынке и ростом цен на золото на международном рынке.

"При этом, если говорить о прогнозах на оставшийся период 2019 года, учитывая объем обязательств в валюте, который необходимо исполнить правительству и Национальному банку в сентябре-декабре (порядка $1,5 млрд), а также прогнозируемый объем поступлений средств в иностранной валюте, мы ожидаем некоторое снижение уровня международных резервных активов к концу года", - пояснил пресс-секретарь Нацбанка.

Как сообщалось, золотовалютные резервы Беларуси на 1 сентября, по предварительным данным, составили $8891 млн (в эквиваленте). Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее $7,1 млрд.-0-